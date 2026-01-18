bologna fiorentina dopo 19 minuti il gol di mandragora con dedica al compianto commisso

Al 19' di Bologna-Fiorentina, Rolando Mandragora ha segnato il primo gol della partita, sfruttando un assist di Gudmundsson. Questa rete rappresenta un momento importante nel match, che si svolge tra due squadre alla ricerca di punti fondamentali per la classifica. La partita si svolge nel rispetto delle regole e con grande attenzione alle strategie di gioco di entrambe le formazioni.

Al 19' di Bologna-Fiorentina, il centrocampista viola Rolando Mandragora ha aperto le marcature del match su assist di Gudmundsson. Dopo aver siglato la rete dell’1-0, Mandragora è corso verso la propria panchina per dedicare il gol a Rocco Commisso, presidente viola scomparso ieri: in panchina ha raccolto una maglia della Fiorentina con il numero 5 e il nome Rocco sul retro, che ha mostrato a favore di telecamere. Altro clima all'esterno Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla 21ª giornata di Serie A, con sintesi, risultati e moviola delle principali partite, tra cui Bologna-Fiorentina e Pisa-Atalanta. La cronaca live offre un quadro completo dell’andamento delle sfide, permettendoti di rimanere informato sugli eventi più importanti del campionato in modo chiaro e preciso.

Nella partita tra Bologna e Fiorentina, Mandragora e Piccoli hanno segnato nel primo tempo, portando gli ospiti avanti 2-0. Il Bologna, attualmente fuori dalla zona europea, cerca una vittoria per mantenere le speranze di qualificazione, mentre la Fiorentina, in lotta per la salvezza, necessita di punti fondamentali. La sfida si svolge in un contesto di grande importanza per entrambe le squadre.

Bologna-Fiorentina si gioca in ricordo di Rocco Commisso: Viola in campo nel riscaldamento con una maglia speciale per onorare la memoria del presidente scomparso e alla guida del club per quasi sette anni 1 Instagram / ACF Fiorentina - facebook.com facebook

#Bologna 0-2 #Fiorentina : Roberto Piccoli! #BolognaFiorentina #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com