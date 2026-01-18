bologna fiorentina dopo 19 minuti il gol di mandragora con dedica al compianto commisso scontro tra tifosi nel pre gara

Durante il match tra Bologna e Fiorentina, al 19' Mandragora ha segnato il gol che ha portato in vantaggio la squadra viola, su assist di Gudmundsson. Prima dell'inizio della gara, si sono verificati alcuni scontri tra tifosi nel pre-gara, creando tensione tra le due tifoserie. La partita prosegue con attenzione da parte di entrambe le squadre, in un contesto di grande attesa.

Al 19' di Bologna-Fiorentina, il centrocampista viola Rolando Mandragora ha aperto le marcature del match su assist di Gudmundsson. Dopo aver siglato la rete dell’1-0, Mandragora è corso verso la propria panchina per dedicare il gol a Rocco Commisso, presidente viola scomparso ieri: in panchina ha raccolto una maglia della Fiorentina con il numero 5 e il nome Rocco sul retro, che ha mostrato a favore di telecamere. Altro clima all'esterno Gruppi di tifosi della Fiorentina e della Roma si sono scontrati in autostrada a Bologna, sulla corsia d’emergenza dell’A1 a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Diretta gol Serie A LIVE: Ndour sblocca Bologna Fiorentina, annullato il bis di Mandragora

Segui in tempo reale gli aggiornamenti sulla 21ª giornata di Serie A, con sintesi, risultati e moviola delle principali partite, tra cui Bologna-Fiorentina e Pisa-Atalanta. La cronaca live offre un quadro completo dell’andamento delle sfide, permettendoti di rimanere informato sugli eventi più importanti del campionato in modo chiaro e preciso.

