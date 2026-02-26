60 milioni per i pronto soccorso | ecco chi ne beneficia e come

La Regione Veneto ha deciso di destinare circa 60 milioni di euro al settore dei pronto soccorso, con un incremento di risorse che riguarda anche il personale coinvolto. La misura, valida già dal 2023, mira a migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dei servizi offerti nelle strutture di emergenza. La notizia riguarda direttamente le strutture e gli operatori che lavorano in prima linea.

Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato un investimento di 60,6 milioni di euro per il personale dei pronto soccorso, con effetto retroattivo dal 2023. L'iniziativa, presentata come una priorità per migliorare il sistema sanitario regionale, riguarda circa 3.200 lavoratori tra pronto soccorso, pronto soccorso pediatrici e centrali del Suem 118. L'indennità varierà in base al profilo professionale, con acconti mensili che vanno dai 140 ai 340 euro. La decisione, descritta come un passo concreto per valorizzare il personale sanitario, risponde a una necessità urgente di riconoscere la gravosità del lavoro in emergenza.