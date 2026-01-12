Basket ufficiale | Trapani esclusa dalla Serie A ne beneficia Napoli
La Lega Basket Serie A ha ufficialmente escluso Trapani dalla stagione in corso. La decisione, comunicata recentemente, implica l’assenza della squadra siciliana dal campionato, che continuerà senza le sue partite. Questa scelta modifica la composizione del torneo e influisce sul calendario delle squadre coinvolte. Napoli, tra le beneficiarie, si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore certezza sulla composizione del campionato.
Trapani esclusa dalla Lega Basket Serie A. Alla fine è arrivata la decisione tanto temuta. Il campionato proseguirà senza le partite della compagine siciliana che è esclusa dalla competizione. FIP: Trapani esclusa dal campionato, il comunicato Il Giudice Sportivo FIP si è espresso estromettendo la Trapani Shark dal Campionato di Serie A. I siciliani, già . 🔗 Leggi su Sportface.it
