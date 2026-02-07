Mafia e appalti nella Quisquina chiesta in appello la conferma delle condanne per Derelitto e Provenzano

La procura di Palermo chiede di confermare le condanne in appello per Giovanni Derelitto e Alberto Provenzano, entrambi di Burgio. La richiesta arriva dopo la sentenza di primo grado, che ha riconosciuto il coinvolgimento dei due nelle indagini su appalti truccati e collegamenti con la mafia nella zona della Quisquina. La Corte ascolterà le argomentazioni prima di decidere se confermare le condanne o rivedere le sentenze.

La procura generale di Palermo sollecita il verdetto già deciso in abbreviato per il presunto capo della famiglia mafiosa e il suo collaboratore La procura generale di Palermo ha chiesto alla Corte di appello di confermare le condanne inflitte in primo grado a Giovanni Derelitto, 65 anni, e Alberto Provenzano, 60 anni, entrambi di Burgio. I due imputati erano stati giudicati con rito abbreviato nell’ambito dell’operazione dei carabinieri che aveva colpito il mandamento mafioso dell’area della Quisquina. Il gup del tribunale di Palermo aveva condannato Derelitto a 14 anni di reclusione e Provenzano a 10 anni e 8 mesi riconoscendo anche la continuazione con precedenti sentenze definitive.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

