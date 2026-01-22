Nella città di Santa Maria Capua Vetere, la Polizia ha eseguito un’operazione che ha portato all’arresto di 17 persone, tra cui tre minorenni, accusate di associazione mafiosa, traffico di droga e gestione illecita di case popolari. L’indagine ha evidenziato il ruolo del clan nel controllo di attività criminali e nel mantenimento del potere sul territorio.

È di 17 arresti, tra cui 3 minorenni, il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Squadra mobile di Caserta contro un’organizzazione criminale che avrebbe imposto il proprio dominio sul territorio attraverso metodi mafiosi. L’indagine, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli, ha portato alla luce un gruppo armato radicato nel rione Iacp di Santa Maria Capua Vetere, accusato di traffico di stupefacenti, estorsione, omicidio e altri gravi reati. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata questa mattina e ha visto coinvolti anche i poliziotti dei commissariati della questura di Caserta, il Reparto prevenzione Crimine “Campania” e il Reparto volo di Napoli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mafia, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere di cui 3 minori: così il clan controllava droga e case popolari

Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idiotiA Santa Maria Capua Vetere sono stati effettuati 17 arresti in un'operazione contro la camorra.

Stese e omicidi per controllare la droga nello IACP, 17 arresti a Santa Maria Capua VetereA Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, sono stati eseguiti 17 arresti durante un blitz all’alba.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: La vecchia faida tra i boss di Borgetto, dopo condanne pesanti arrivano le assoluzioni per due imputati; Alessandro Moretti, nipote boss mafia ucciso a Foggia; NDRANGHETA: LIBRO NERO TUTTI I NOMI DEGLI ARRESTATI. I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE.

Camorra, 17 arresti a Santa Maria Capua Vetere. Gratteri: «Minori carne da macello e utili idioti»Minori usati come carne da macello e utili idioti: rischiano di meno e costano di meno ai clan. Lo ha detto il procuratore Nicola Gratteri ... msn.com

Mafia, estorsioni, armi e traffico di droga: 17 arresti in PugliaEstorsioni aggravate dal metodo mafioso, vendita e porto illegale in luogo pubblico di armi e munizioni da guerra, associazione finalizzata al traffico illecito di droga, soprattutto hascisc e cocaina ... quotidianodipuglia.it

Estorsione e minacce con metodo mafioso, due arresti in brianza #mafia #ndrangheta - facebook.com facebook