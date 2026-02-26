1,5 milioni per rivoluzionare viabilità e sicurezza in Umbria

Un investimento da 1,5 milioni per rivoluzionare la viabilità umbra La Regione Umbria ha approvato un finanziamento da 1,5 milioni di euro per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale a Marsciano e Collazzone. I fondi, ripartiti tra lo svincolo di Marsciano-Collazzone e il restauro del ponte sul Tevere, arrivano su proposta dell'assessore De Rebotti e si inseriscono nel documento di economia e finanza regionale 2026-2028. La Provincia di Perugia contribuirà con ulteriori risorse attraverso il piano Ponti 2024-2029. Il progetto prevede la ristrutturazione dello svincolo con l'inserimento di una rotatoria tra la strada provinciale 375 e la SS 3 Bis Tiberina, e il restauro del ponte sul Tevere, che presenta criticità strutturali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Umbria: 122 milioni per rivoluzionare l’agricoltura e i giovaniL’Umbria investe 122 milioni nel futuro agricolo: giovani, filiere e made in Umbria al centro del Piano di Sviluppo Rurale L’Umbria si prepara a...

Viabilità e sicurezza stradale, investimenti per 4 milioniTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Avellino prosegue nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, finalizzato alla...

Temi più discussi: La ricerca diventa impresa, stanziati 15 milioni per le startup innovative; Pubblicato il bando per la riqualificazione dell’impianto sportivo Edy Morandi: investimento da oltre 1,5 milioni; Fondazione di Sardegna, 1,5 milioni di euro per i bandi Educazione al digitale – Tech Education 2026 e Tech-up!; Regione Lazio, 15 milioni per startup innovative e trasferimento tecnologico.

Erba, il castello di Pomerio ha un nuovo proprietario: venduto alla quarta asta per 1,5 milioni di euroLa vicina Villa Parravicino Sossnovsky, di proprietà della stessa famiglia, è location di celebrazioni, matrimoni ed eventi: il castello di Pomerio potrebbe avere una destinazione simile ... milano.corriere.it

Reati tributari, sequestro preventivo per 1,5 milioni per un commerciante d'arte torineseOperazione della Guardia di finanza. L'uomo, iscritto nel registro degli indagati, dovrà rispondere di dichiarazione infedele e autoriciclaggio ... rainews.it

Il colmo: per l'incontro dell'Arpa su "Rigenerare l'Umbria" che porta milioni alla città non si trova uno spazio a palazzo comunale - facebook.com facebook