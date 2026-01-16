Il Comune di Avellino ha avviato un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete viaria cittadina, con un investimento di 4 milioni di euro. L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e garantire condizioni di percorrenza più adeguate per tutti gli utenti. Questi lavori rientrano nel programma di interventi finalizzati a potenziare la viabilità urbana e a ridurre i rischi di incidenti.

Il Comune di Avellino prosegue nel programma di manutenzione straordinaria della rete viaria cittadina, finalizzato alla messa in sicurezza delle strade comunali e al miglioramento delle condizioni di percorribilità. Gli interventi sono resi possibili grazie a finanziamenti ottenuti mediante la devoluzione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Attualmente la gestione commissariale, guidata dalla dott.ssa Giuliana Perrotta, sta impiegando risorse per circa 490 mila euro, relative a lavori in corso o programmati su alcune arterie strategiche della città. In particolare: sono in fase di realizzazione gli interventi di manutenzione straordinaria su Via Dorso, Via Masucci, incrocio Via Roma e incrocio Viale Italia (per un importo di circa 150 mila euro ), che prevedono il rifacimento del manto stradale e della condotta fognaria per le acque bianche;.

© Anteprima24.it - Viabilità e sicurezza stradale, investimenti per 4 milioni

