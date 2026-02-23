Umbria | 122 milioni per rivoluzionare l’agricoltura e i giovani

L’Umbria destina 122 milioni di euro per sostenere l’agricoltura, a causa della necessità di rilanciare il settore e coinvolgere i giovani. Il Piano di Sviluppo Rurale punta a rafforzare le filiere locali e promuovere il made in Umbria. Le risorse saranno indirizzate a progetti concreti, come l’innovazione nelle aziende agricole e la creazione di opportunità per i giovani agricoltori. La decisione mira a dare nuova linfa al settore rurale regionale.

L’Umbria investe 122 milioni nel futuro agricolo: giovani, filiere e made in Umbria al centro del Piano di Sviluppo Rurale L’Umbria si prepara a investire 122 milioni di euro nel settore agricolo attraverso il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) per il 2026. Al centro del piano ci sono i giovani agricoltori, il rafforzamento delle filiere e la promozione del made in Umbria. L’annuncio è arrivato durante la riunione del Tavolo Verde, il tavolo permanente tra l’assessorato regionale all’Agricoltura e al Turismo, le associazioni di categoria e le autonomie locali. L’assessore Meloni ha sottolineato che la regione ha già raggiunto un risultato straordinario con il Piano di Sviluppo Rurale (PSR), spendendo il 99,7% delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tavolo Verde, sviluppo rurale e agricoltura: 122 milioni di euro per investimenti, giovani e made in UmbriaIl Tavolo Verde si è riunito per discutere dei 122 milioni di euro destinati allo sviluppo rurale e all’agricoltura in Umbria.

Agricoltura, nuovo bando da 28 milioni per giovani imprenditori agricoliIl governo ha aperto un nuovo bando da 28 milioni di euro destinato ai giovani imprenditori agricoli, dopo aver constatato il calo di nuove iscrizioni tra i giovani del settore.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Imprese che innovano nel digitale, Umbria sotto la media Italia del 5,8%; Assisi celebra la terra e la solidarietà: oltre 300 trattori alla xii festa degli agricoltori; Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi martedì 17 febbraio: i numeri vincenti; Mobilità sostenibile e digitale - Nel Palazzo della Provincia l'evento conclusivo del progetto 'D - SMART'.

Tavolo Verde, sviluppo rurale e agricoltura: 122 milioni di euro per investimenti, giovani e made in UmbriaL'assessore Meloni: Umbria ai vertici nazionali per spesa PSR con il 99,7% delle risorse utilizzate E' tornato a riunirsi il tavolo Verde, momento di confronto permanente tra l’assessorato regionale ... perugiatoday.it

Agricoltura, al Tavolo Verde focus sul Complemento di sviluppo rurale (Csr) 2026: 122 milioni di euro per investimenti, giovani e filiere. Meloni: Umbria ai vertici nazionali ...((UNWEB)– Perugia, - Si è svolta questa mattina, negli uffici regionali del Broletto, la riunione periodica del Tavolo Verde, momento di confronto permanente tra l'assessorato regionale all'Agricoltur ... umbrianotizieweb.it

Filipponi (Pd): "Con legge su San Francesco messi a disposizione 2,5 milioni di euro" Il video della mia intervista ad Ansa Umbria #ansa #sanfrancesco - facebook.com facebook