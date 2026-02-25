Zoran Majstorovi? presenta Oramai al Candiani tra jazz e tradizione mediterranea

Il polistrumentista fiumano Zoran Majstorovic, tra i più importanti compositori jazz croati, è ospite del Centro Candiani domenica 1 marzo alle ore 18.30 per “Candiani Groove”, la rassegna di world music organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Un concerto che intreccia memoria, tradizione e improvvisazione contemporanea, restituendo al pubblico un viaggio musicale sospeso tra radici popolari e libertà jazzistica. L’occasione è la presentazione del nuovo album Oramai, un progetto che fonde musica tradizionale mediterranea, swing e jazz in un dialogo sonoro raffinato e coinvolgente. Per questo lavoro Majstorovic ha riunito un sestetto di musicisti di alto livello: Michele Polga al sassofono tenore, Branko Sterpin alla tromba e al flicorno, Francesco De Luisa al pianoforte, Alvise Seggi al contrabbasso e Adam Pache alla batteria. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche:

"Jazz, so what?", il Piacenza jazz fest si presenta tra ascolto, territorio e nuove visioni

Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove: nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica

Argomenti discussi: Centro Candiani: Zoran Majstorovic Oramai Sextet in concerto Candiani Groove domenica 1 marzo; Il jazz di Zoran Majstorovic approda al Centro Candiani con il progetto Oramai; Cultura Venezia: gli appuntamenti dal 27 febbraio al 6 marzo.

Centro Candiani: Zoran Majstorovic Oramai Sextet in concerto Candiani Groove domenica 1 marzoIl polistrumentista fiumano Zoran Majstorovi?, fra i più importanti compositori jazz croati, è ospite del Centro Candiani domenica 1 marzo alle ore 18.30 per presentare a Candiani Groove - la rassegna ... live.comune.venezia.it