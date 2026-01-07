Ondata di maltempo si allaga la zona industriale | Servono interventi

L’ondata di maltempo del 5 gennaio ha causato allagamenti nella zona industriale di Brindisi, evidenziando le criticità strutturali dell’area. La situazione richiede interventi tempestivi per migliorare la resilienza e prevenire future emergenze. È fondamentale adottare misure che garantiscano la sicurezza e la funzionalità dell’area industriale, tutelando le attività economiche e il territorio.

BRINDISI - L'ondata di maltempo che ha colpito gran parte della provincia lo scorso 5 gennaio (qui l'articolo) ha fatto emergere ancora una volta le criticità presenti nella zona industriale di Brindisi. Le abbondanti precipitazioni hanno causato l'allagamento di diverse aree, richiedendo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Ondata di maltempo, si allaga la zona industriale: "Servono interventi" Leggi anche: Maltempo in Italia, bomba d’acqua micidiale allaga la zona: mamma e figlia intrappolate in auto Leggi anche: Ondata di maltempo in Campania, oltre 250 gli interventi dei Vigili del Fuoco Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pioggia a Roma, allerta rossa per l'Aniene: il fiume esondato in più punti, famiglie evacuate, chiusa la Tiburtina. Ciacciarelli (Regione): «Restate a casa». Le zone a rischio, le precauzioni; Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo; Maltempo a Roma, esondato l'Aniene. Tiburtina chiusa per allagamenti. Neve sulla A1 fra Firenze e Bologna, allerta anche in Sardegna; Maltempo senza tregua a Roma: pioggia, allagamenti e disagi in città. Maltempo a Roma, oggi la conta dei danni: strade allagate, allerta su Tevere e Aniene - L’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore su tutto il Lazio ha causato numerosi danni. fanpage.it

Strade, case allagate e persone salvate. Da Trigoria all'Ardeatina, nel IX municipio a Roma è emergenza maltempo - Ore di paura nel IX municipio di Roma per la violenta ondata di maltempo che, tra la serata di domenica e la notte appena trascorsa, ha provocato allagamenti diffusi e numerosi interventi di soccorso. romatoday.it

Maltempo senza tregua nel Lazio: treni fermi, strade allagate ed evacuazioni. Tevere e Aniene sotto osservazione - Piogge intense nella regione provocano strade sommerse, treni cancellati e interventi di emergenza da Roma al litorale fino al Cassinate ... ilfattoquotidiano.it

L’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle scorse ore su tutto il Lazio ha causato numerosi danni. Scuole chiuse a Frosinone, Aniene e Tevere sorvegliati speciali. - facebook.com facebook

Ondata di maltempo in Europa. I disagi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.