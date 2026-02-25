Ziliani | Caressa ha visto urlato e reclamato almeno sette rigori contro il Bodo Glimt per falli inesistenti

Paolo Ziliani ha pubblicato su X un’anteprima del suo articolo su Inter-Bodo, anteprima che comprende il giudizio della faziosissima telecronaca di Caressa a Sky Sport. Scrive Ziliani: Nonostante i 7 rigori invocati da Caressa in telecronaca, l’Inter non ce l’ha fatta: il Bodo correva il doppio, ha sbancato anche San Siro e la Champions di Chivu finisce qui Delusione enorme per i nerazzurri ma tanto di cappello ai ragazzi di Knutsen che dopo Manchester City e Atletico Madrid hanno messo sotto l’Inter sia all’andata che al ritorno: giocando bene e volando. Rivolto un pensiero riconoscente a Simone Inzaghi che con un’Inter meno forte di questa è andato due volte in finale, resta il fastidio di aver assistito a una bella partita guastata dall’ennesima, odiosa, insopportabile telecronaca faziosa pro club italiani (. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

