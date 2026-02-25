Inter Bodo Glimt Henry non ha pietà | Se giochi così non rimonti contro nessuna squadra al mondo! I nerazzurri sono stati…

Mercato Inter, dalla Germania spunta l’indiscrezione: il Borussia Dortmund punta forte su un difensore nerazzurro. I dettagli Calciomercato Inter LIVE: sfuma Mckennie, Sommer verso l’addio? Intanto il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni Mercato Inter, sfuma il colpo a parametro zero? Le ultime su McKennie e il rinnovo con la Juventus Mercato Inter, il Barcellona prepara l’assalto a Bastoni! Ecco tutti i dettagli rivelati da Moretto Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve.» Lautaro Martinez si rilassa dopo la vittoria con il Pisa e. spolvera la sua sua bacheca dei trofei: la moglie lo pizzica così sui social Bazzani spiega: «Champions? L’Inter ha ancora chance, ma è più complicato senza Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Bodo Glimt Inter, Bjortuft non ha paura: «Contro i nerazzurri un’altra sfida da superare. Ora gli avversari hanno più rispetto per noi…»Bjortuft, difensore del Bodo Glimt, afferma che ora gli avversari rispettano di più la sua squadra, dopo aver affrontato l’Inter.

Conferenza stampa Chivu pre Inter Bodo Glimt: «All’andata non siamo stati all’altezza, ma se c’è una squadra che può ribaltarla siamo noi! Vergognarsi? Noi rispettiamo sempre gli avversari»Cristian Chivu ha parlato alla vigilia del match tra l’Inter e il Bodo Glimt, spiegando che la squadra ha commesso errori nella partita d’andata e vuole recuperare terreno.

Temi più discussi: Thierry Henry distrugge l’Inter: Il Bodo è una lezione per tutti, un episodio mi ha colpito; Henry: Italiane in crisi, siete davvero sorpresi?. Carragher: Bodo-Inter uno shock ma…; Henry: Inter? La situazione del calcio italiano è questa. E gli ultimi risultati del Bodo...; Le squadre italiane sono così certe di rimontare al ritorno?: l'analisi di Henry dopo il KO dell'Inter a Bodo.

Thierry Henry distrugge l’Inter: Il Bodo è una lezione per tutti, un episodio mi ha colpitoL'analisi spietata di Thierry Henry su Bodo Glimt-Inter. L'ex attaccante esalta il collettivo e il cuore dei norvegesi e bacchetta i nerazzurri fuori dalla ... fanpage.it

L’Inter cade 1-2 contro il Bodo/Glimt e saluta la ChampionsDiretta Inter-Bodø/Glimt del 24 febbraio 2026: la gara perfetta dei norvegesi costringe alla resa la squadra di Chivu, a segno Hauge ed Evjen e ottavi centrati ... calciomagazine.net

Play off Champions League. Inter-Bodo Glimt 1-2: nerazzurri eliminati dai norvegesi Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus-cronaca-diretta-risultati-classific - facebook.com facebook

Pagelle #Inter-Bodo Glimt: Barella sbaglia tutto, Akanji un disastro. Hauge è l'eroe di San Siro! x.com