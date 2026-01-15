Il cinema vive con Zia Lidia Social Club | la nuova stagione

L'associazione Zia Lidia Social Club annuncia l'inizio della nuova stagione dedicata alla promozione della cultura cinematografica. Con un programma che valorizza il cinema come strumento di aggregazione e riflessione, l'associazione rinnova il suo impegno nel favorire incontri e dibattiti tra appassionati e professionisti del settore. Un’occasione per riscoprire il cinema in modo autentico e condiviso, con eventi pensati per coinvolgere la comunità e approfondire il patrimonio cinematografico.

L'associazione di cultura cinematografica Zia Lidia Social Club inaugura ufficialmente la nuova stagione di attività. Un avvio che non poteva più attendere, perché – come suggerisce il cinema – "non c'è mai un'altra volta". L'evento inaugurale si articolerà in una doppia proiezione nella stessa giornata di sabato 17 gennaio: Ore 18.30 – Presentazione della sigla ZLSC e proiezione del film presso il Multiplex Ore 20.30 – Presentazione della sigla ZLSC e proiezione del film presso il Partenio, a seguire dibattito Il film in programma è Le città di pianura di Francesco Sossai?Italia Germania, 2025 – 98 minuti Con: Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Denis Fasolo, Giulia Bertasi.

