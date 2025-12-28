Ucraina giornata chiave per i negoziati Trump | Telefonata produttiva con Putin A Mar a Lago il vertice con Zelensky poi i due sentiranno i leader Ue
Oggi si svolge una giornata cruciale per i negoziati relativi alla situazione in Ucraina. Donald Trump ha annunciato una conversazione produttiva con Vladimir Putin, mentre a Mar-a-Lago si tiene un incontro con il presidente ucraino Zelensky, seguito dai colloqui con i leader europei. Questi incontri rappresentano un momento importante nel tentativo di trovare soluzioni diplomatiche e favorire il dialogo tra le parti coinvolte.
«Ho appena avuto una telefonata costruttiva con Vladimir Putin ». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth poco prima di incontrare Volodymyr Zelensky in Florida. Il vertice, che si terrà alle 19 italiane, potrebbe segnare una svolta nella guerra in Ucraina. Dopo l’incontro i due presidenti sentiranno al telefono i leader europei, come ha annunciato il portavoce del presidente ucraino, Serhiy Nykyforov. «È prevista una telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Trump con i leader europei», ha detto ai giornalisti il portavoce di Zelensky, aggiungendo che «l’elenco definitivo dei partecipanti è ancora in fase di elaborazione». 🔗 Leggi su Open.online
