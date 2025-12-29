Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Pronti per la pace Casa Bianca | Trump ha sentito Putin telefonata positiva news in diretta
Aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina: Zelensky si dichiara pronto per la pace, mentre la Casa Bianca segnala un colloquio positivo tra Trump e Putin. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 29 dicembre, sui negoziati e gli sviluppi in corso nella situazione internazionale.
Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti. Passi avanti verso un accordo nell'incontro a Mar-a-Lago, in Florida, tra Trump e Zelensky, ma i punti chiave restano ancora irrisolti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace, Trump e Putin hanno esaminato i 20 punti del piano”, news in diretta
Trump incontra Zelensky: lui e Putin pronti, molto vicini a soluzione; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”; Domenica Zelensky va da Trump. Sul tavolo garanzie di sicurezza. Mosca: piano pace Kiev diverso da quello Usa; Trump: siamo più vicini alla pace. Donbass uno dei nodi, ma ci stiamo avvicinando a un accordo.
Guerra Ucraina Russia, Mosca: "Le forze di Kiev non avanzano più". LIVE - Il capo di stato maggiore dell'esercito russo ha affermato che le forze armate ucraine non stanno più conducendo operazioni offensive, ma stanno solo cercando di rallentare l'avanzata delle truppe rus ... tg24.sky.it
Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Casa Bianca: “Trump ha sentito Putin, telefonata positiva”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti ... fanpage.it
Guerra Russia-Ucraina, Trump: "Putin e Zelensky vogliono un accordo, ora bisogna concludere" - «Forti garanzie per la sicurezza dell’Ucraina, l’Europa sarà coinvolta» ... lastampa.it
Guerra Ucraina, Kiev risponde al piano di pace di Trump - 1mattina News 11/12/2025
Guerra in Ucraina, perché non può esserci uno sconfitto tra Putin e Zelensky: la pace e il lavoro complesso di Trump Le trattative - https://www.ilriformista.it/guerra-in-ucraina-perche-non-puo-esserci-uno-sconfitto-tra-putin-e-zelensky-la-pace-e-il-lavoro-compl - facebook.com facebook
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “L’Ucraina è pronta per la pace, incontro tra team Kiev-Usa la prossima settimana” x.com
