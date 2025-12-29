Guerra Ucraina-Russia Zelensky | Pronti per la pace Casa Bianca | Trump ha sentito Putin telefonata positiva news in diretta

Aggiornamenti sul conflitto tra Russia e Ucraina: Zelensky si dichiara pronto per la pace, mentre la Casa Bianca segnala un colloquio positivo tra Trump e Putin. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 29 dicembre, sui negoziati e gli sviluppi in corso nella situazione internazionale.

Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Casa Bianca: “Trump ha sentito Putin, telefonata positiva”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre, sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati con gli Stati Uniti ... fanpage.it

Guerra Russia-Ucraina, Trump: "Putin e Zelensky vogliono un accordo, ora bisogna concludere" - «Forti garanzie per la sicurezza dell’Ucraina, l’Europa sarà coinvolta» ... lastampa.it

Guerra Ucraina, Kiev risponde al piano di pace di Trump - 1mattina News 11/12/2025

Guerra in Ucraina, perché non può esserci uno sconfitto tra Putin e Zelensky: la pace e il lavoro complesso di Trump Le trattative - https://www.ilriformista.it/guerra-in-ucraina-perche-non-puo-esserci-uno-sconfitto-tra-putin-e-zelensky-la-pace-e-il-lavoro-compl - facebook.com facebook

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Zelensky: “L’Ucraina è pronta per la pace, incontro tra team Kiev-Usa la prossima settimana” x.com

