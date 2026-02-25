Zelensky appello dal bunker E Putin | La guerra va avanti

Volodymyr Zelensky ha rivolto un appello dal suo rifugio, sottolineando che, quattro anni fa, Putin sperava di conquistare Kiev in tre giorni. La sua dichiarazione evidenzia come la resistenza ucraina abbia frenato i piani russi. Nel frattempo, Putin afferma che il conflitto prosegue senza sosta. La situazione rimane tesa, con entrambe le parti che mantengono posizioni ferme di fronte alle sfide sul campo.

«Oggi sono esattamente quattro anni da quando Putin avrebbe dovuto prendere Kiev in tre giorni. E questo dice molto sulla nostra resistenza». Nelle parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky c'è buona parte del senso degli ultimi quattro anni che hanno segnato il suo Paese ma anche l'Europa, costretta a convivere con un conflitto come non accadeva, di fatto, dal 1945. Ma «siamo all'inizio della fine», spiega Zelensky, che nel quarto anniversario dell'inizio del conflitto, ha ricevuto ancora una volta il sostegno fortissimo dell'Europa e fa appello ancora una volta all'unico che può, in un modo o nell'altro, mettere la parola fine su questa guerra sanguinosa, Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

«Obiettivi non raggiunti», la guerra di Putin va avantiIl fallimento dei negoziati tra Mosca e Kiev ha prolungato il conflitto, alimentando nuove tensioni sul territorio.

Zelensky mette in guardia: ‘Putin ha iniziato la Terza Guerra mondiale, va fermato’Il presidente Zelensky avverte che l'invasione russa è iniziata con l'obiettivo di espandersi, e le sue dichiarazioni arrivano alla vigilia dei quattro anni dall'invasione.

APPELLO DELLA SINDACA DI BERGAMO ELENA CARNEVALI PER L’EMERGENZA ENERGETICA IN UCRAINA “In queste settimane, il popolo ucraino sta affrontando una nuova, durissima emergenza. Il 16 gennaio scorso, il Presidente Zelensky ha dichiar - facebook.com facebook