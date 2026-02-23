Zelensky mette in guardia | ‘Putin ha iniziato la Terza Guerra mondiale va fermato’

Il presidente Zelensky avverte che l'invasione russa è iniziata con l'obiettivo di espandersi, e le sue dichiarazioni arrivano alla vigilia dei quattro anni dall'invasione. La causa principale di questa escalation sarebbe la volontà di Putin di continuare l'offensiva, che mette a rischio la sicurezza globale. Zelensky invita a intervenire subito per evitare che la crisi si trasformi in una guerra mondiale. La situazione rimane tesa e irrisolta.

“Il presidente russo Vladimir Putin ha già iniziato la terza guerra mondiale e per questo va fermato”. Parole di allarme quelle del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, a 4 anni dall’invasione russa dell’Ucraina, e con i colloqui di pace sempre più inconcludenti, ha rilasciato una lunga intervista all’emittente televisiva britannica Bbc. Il capo di Stato ha iniziato subito con un monito: la Russia vuole imporre al mondo un diverso stile di vita e stravolgere l’esistenza che le persone hanno scelto per se stesse. L’unico modo per costringerla a fare un passo indietro, dichiara, è un’intensa pressione militare ed economica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

