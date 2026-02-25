Obiettivi non raggiunti la guerra di Putin va avanti

Il fallimento dei negoziati tra Mosca e Kiev ha prolungato il conflitto, alimentando nuove tensioni sul territorio. La Russia continua a condurre operazioni militari nonostante gli sforzi diplomatici, causando ulteriori danni alle infrastrutture civili. Le parti non sono riuscite a trovare un accordo, e le ostilità proseguono senza sosta. La situazione rimane instabile, mentre le truppe si preparano a nuove mosse. La guerra si intensifica, senza segni di una rapida soluzione.

Indietro tutta, si va avanti. Dopo l'ennesimo round di negoziati fra Mosca e Kiev (e dopo che già non troppi giorni fa il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ne aveva decretato l'inconcludenza, a sua detta per mancanza di buona fede della parte avversaria), ieri il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato pubblicamente che «non tutti gli obiettivi della Russia sono stati raggiunti» e che, pertanto, le operazioni militari in Ucraina «proseguiranno». Durante un incontro con la stampa – nel pieno dell'anniversario dell'invasione su larga scala – il funzionario è tornato sulle motivazioni della guerra, spiegando che la principale finalità della Federazione è «proteggere le persone».