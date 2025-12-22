Basket la Benacquista Latina non si ferma | colpo esterno a Piombino
Ha ripreso la sua marcia la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che espugna il PalaTenda di Piombino e conquista la sua quarta vittoria consecutiva. E’ stata una sfida intensa, fisica e combattuta fino agli ultimi secondi che i nerazzurri sono riusciti a fare propria.L’analisi della. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
