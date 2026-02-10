Xiaomi 17 | la versione Global avrà una batteria con capacità inferiore rispetto alla versione cinese

Xiaomi 17 arriverà in Italia con una batteria leggermente più piccola rispetto alla versione cinese. La versione globale del top di gamma avrà una capacità inferiore del 10%, quindi gli utenti potrebbero notare una riduzione dell’autonomia rispetto a quanto visto in Cina. Il lancio è previsto per marzo 2026.

Lo smartphone top di gamma Xiaomi 17, pronto a debuttare sul mercato europeo nel marzo 2026, presenterà una batteria con una capacità inferiore del 10% rispetto alla versione attualmente disponibile in Cina. Questa differenza, seppur non drastica, solleva interrogativi sulle strategie di adattamento dei produttori alle diverse esigenze dei mercati internazionali e sulle possibili implicazioni sull’autonomia del dispositivo. Il nuovo modello di Xiaomi, equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, si posiziona come un concorrente diretto del Samsung Galaxy S26, il cui lancio è previsto per la fine di febbraio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Xiaomi 17

Nuove indiscrezioni confermano che la batteria del Xiaomi 17 global sarà più piccola rispetto ai modelli precedenti.

Xiaomi ha annunciato il prezzo del suo nuovo smartphone di punta, il 17 Ultra, che arriverà in Europa a un costo superiore ai mille euro.

Xiaomi 17 e 17 pro potrebbe uscire a breve con una grande novitá, lo schermo posteriore

