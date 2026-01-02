xbox cloud gaming microsoft ha aggiunto oltre 50 giochi al catalogo in streaming dalla libreria

Microsoft ha recentemente ampliato il catalogo di Xbox Cloud Gaming, aggiungendo più di 50 giochi alla libreria in streaming. Questa novità riguarda il programma “Xbox Stream your own game”, che permette agli utenti di giocare in streaming ai titoli già acquistati. L’aggiornamento si inserisce in un processo di crescita continuo dell’ecosistema Xbox Cloud Gaming, offrendo maggiore flessibilità e scelta agli utenti senza clamore mediatico.

Microsoft continua ad ampliare in modo silenzioso l’ecosistema Xbox Cloud Gaming. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, l’azienda ha aggiunto oltre 50 giochi al programma “Xbox Stream your own game”, che consente di giocare in streaming ai titoli già acquistati. L’aggiornamento non è stato comunicato ufficialmente, ma è emerso grazie al monitoraggio di Better xCloud. Si tratta di un’espansione significativa, che rafforza l’idea di una libreria cloud sempre più centrale per Xbox, con il catalogo complessivo che conta ormai dimensioni molto ampie ed è destinato a crescere ulteriormente nel corso del 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

