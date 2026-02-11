WWE | Sol Ruca beffa Zaria suo lo schienamento per diventare nuova #1 contender

Questa notte a NXT, Sol Ruca ha battuto Zaria e si è assicurata il ruolo di nuova #1 contender. La vittoria è arrivata grazie a uno schienamento inaspettato, che ha sorpreso tutti. L’incontro ha anche visto il debutto di una stipulazione speciale, ideata da Robert Stone, il GM ad interim dello show dopo l’addio di Ava.

Questa notte ad NXT c’è stato un main event inedito, almeno nella stipulazione, grazie ad un’invenzione di Robert Stone, GM ad interim dello show dopo l’addio di Ava. Sul ring si sono affrontate in un tag team match le ZaRuca contro le WrenQCC con il posto da #1 contender al titolo NXT detenuto da Jacy Jayne che sarebbe andato all’atleta in grado di effettuare il pin vincente. Una stipulazione sulla carta favorevole al duo formato da Wren Sinclair e Kendal Gray, decisamente più in sintonia, prive di individualismi, a differenza delle ZaRuca ormai in rotta da diverse settimane e un rapporto che si è aggravato ulteriormente la scorsa settimana dopo una Sol Snatcher incassata da Zaria per un errore di valutazione di Sol Ruca. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Sol Ruca “beffa” Zaria, suo lo schienamento per diventare nuova #1 contender Approfondimenti su WWE NXT WWE: Caos Gold Rush, Blake Monroe resta campionessa, l’amicizia tra Sol Ruca e Zaria esplode WWE: Sol Ruca domina la sfida titolata con Chelsea Green ma poi arriva la beffa Durante l’episodio natalizio di NXT del 23 dicembre 2025, Chelsea Green ha difeso con successo il WWE Women’s United States Championship contro Sol Ruca nel main event. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su WWE NXT La WWE valuta nuovi nomi a sorpresa per la Royal RumbleLa Royal Rumble sarà il prossimo grande show della WWE. Il Premium Live Event si terrà sabato 31 gennaio nella città di Riad in Arabia Saudita. Spazio Wrestling seguirà lo show con i risultati e le ... spaziowrestling.it SOL RUCA ha ben figurato nella Rissa Reale. Secondo voi andrebbe promossa a Raw o a SmackDown a breve, oppure almeno altri 6/8 mesi a NXT sarebbero la scelta giusta - facebook.com facebook Sol Ruca si era opposta all'idea #TSOW #WWE #RoyalRumble x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.