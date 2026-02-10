Questa mattina a Doha, Paolini cade contro Sakkari in due set netti: 4-6, 2-6. L’ellenica sfrutta gli errori dell’azzurra e vola agli ottavi del torneo WTA. La partita si accende soprattutto nel primo set, quando Sakkari ottiene il break chiave e poi gestisce il vantaggio. Paolini prova a reagire, ma non riesce a trovare continuità. La sfida si chiude con un secondo set dominato dalla greca, che avanza nel tabellone.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Un solo break realizzato dalla nativa di Castelnovo di Garfagna. 4 per l’ex numero 3 del mondo. 13:14 La toscana ha vinto in totale 46 punti contro i 64 dell’avversaria. 13:12 La nativa di Atene ha vinto il 47% dei punti in risposta. Paolini il 32%. 13:09 L’ellenica ha vinto il 75% di punti con la prima. La portacolori del bel paese è al 48%. 13:08 Vediamo un po’ di dati. Sono 3 gli ace della numero 52 WTA. 0 per ”Jas”. 6-4 6-2 Diritto lungolinea vincente di Sakkari che strappa il pass agli ottavi di finale e batte l’azzurra per la terza volta in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sakkari, 4-6, 2-6, WTA Doha 2026 in DIRETTA: l’ellenica approfitta dei numerosi errori dell’azzurra e accede agli ottavi

Inizia il set decisivo tra Paolini e Sakkari a Doha.

La partita tra Paolini e Sakkari a Doha si sta accendendo.

