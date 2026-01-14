Wizz Air raggiunge quota 500 milioni di passeggeri | Fiumicino al centro della strategia

Wizz Air ha annunciato di aver raggiunto i 500 milioni di passeggeri trasportati dal 2004, confermando la sua posizione tra le principali compagnie low-cost in Europa. Con 21 milioni di utenti italiani nel 2025, la compagnia continua a rafforzare la propria presenza, con Roma e l’aeroporto di Fiumicino come punti centrali della strategia di sviluppo e crescita futura.

Roma, 14 Gennaio 2026 – Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low-cost in Europa e scelta da 21 milioni di viaggiatori in Italia nel 2025, ha celebrato oggi a Roma un momento storico, raggiungendo quota 500 milioni di passeggeri trasportati dall'avvio delle sue operazioni nel 2004. Il traguardo è stato celebrato con un evento dedicato presso l'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, a sottolineare il ruolo centrale della Capitale italiana nella strategia di crescita europea della compagnia. Il 500 milionesimo passeggero è stato accolto a bordo di un volo Wizz Air da Roma Fiumicino a Erevan, enfatizzando il ruolo dello scalo come una delle basi più strategiche della compagnia in Italia.

