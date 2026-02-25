Winter Sai Cup il calcio a cinque per la socializzazione e l’integrazione

Un torneo amichevole promosso nei giorni scorsi dal Comune di Piacenza insieme alla Cooperativa L’Ippogrifo, nell’ambito delle attività del sistema di accoglienza e integrazione Passa anche dal calcio a cinque l’integrazione e l’accoglienza, grazie al la Winter Sai Cup, il torneo amichevole promosso nei giorni scorsi dal Comune di Piacenza insieme alla Cooperativa L’Ippogrifo, nell’ambito delle attività del Sistema di accoglienza e integrazione. L’iniziativa ha riunito istituzioni, associazioni e beneficiari dei percorsi di accoglienza in un pomeriggio dedicato allo sport, quale strumento di inclusione sociale. Le partite si sono disputate in un clima di collaborazione e fair play, e la manifestazione si è conclusa con la cerimonia di premiazione alla presenza dell’Assessora al Welfare Nicoletta Corvi, che ha consegnato i riconoscimenti al miglior portiere, al miglior goleador e per il fair play rimarcando l’importanza di iniziative come quella organizzata al Polisportivo, “per favorire relazioni positive, partecipazione attiva e integrazione nel tessuto sociale della città. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

