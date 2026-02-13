Un momento di socializzazione La mancanza rallenta l’integrazione

A Milano, ieri mattina, il servizio di refezione scolastica ha subito una sospensione temporanea a causa di un guasto alla cucina centrale, lasciando senza il pasto i bambini e le bambine arrivati da altri Paesi. La mancanza di questo momento di socializzazione e nutrizione, che per molti rappresenta anche una prima occasione di integrazione, ha rallentato l’inserimento dei più piccoli nel ritmo della scuola. Uno dei motivi principali è stato il guasto imprevisto alle caldaie, che ha impedito di preparare i pasti in tempo.

Un pasto caldo e nutriente, ma anche un momento di socializzazione, preziosissimo soprattutto per i bambini e le bambine arrivati a scuola da altri Paesi. A testimoniare l'importanza delle mense scolastiche ci sono le voci raccolte dagli Amici di Bottonaga, associazione bresciana che, dal 2022-2023, ha avviato il progetto " Aggiungi un posto a mensa ". Anche dove gli spazi ci sono, infatti, non tutti possono permettersi di pagare le rette, per quanto contenute e al netto di tutte le agevolazioni previste dai Comuni. Grazie alla collaborazione con Servizi sociali e scolastici del Comune di Brescia, società San Vincenzo de Paoli - Conferenza Maria Ausiliatrice, parrocchia Don Bosco, Centro culturale islamico, l'associazione ha così iniziato a raccogliere fondi a sostegno delle rette delle mense scolastiche, incentivando famiglie, che altrimenti rinuncerebbero a priori, ad iscrivere figli e figlie.