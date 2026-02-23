Mercoledì 3 | Winona Ryder e Tim Burton di nuovo insieme per i nuovi episodi

Winona Ryder partecipa alle nuove riprese di un progetto diretto da Tim Burton, dopo anni di collaborazione tra i due. La presenza dell’attrice a Dublino è stata confermata dalle fonti sul set, dove si svolgono le riprese dei nuovi episodi. Ryder interpreta un personaggio inedito che arricchirà la trama, suscitando grande curiosità tra i fan. La produzione sta lavorando intensamente per portare avanti questa fase del progetto.

Winona Ryder si unisce al cast di Mercoledì 3! Scopri i dettagli sulla reunion con Tim Burton, i nuovi personaggi e le anticipazioni sulle riprese a Dublino. L’universo gotico di Netflix si prepara a un ritorno in grande stile. Con il primo ciak scattato ufficialmente a Dublino, in Irlanda, la terza stagione di Mercoledì, la serie dedicata alla primogenita di casa Addams promette di alzare l'asticella del macabro. La notizia che sta facendo il giro del web riguarda l'ingresso trionfale nel cast di un'icona del cinema dark: Winona Ryder. Il legame artistico tra la Ryder e Tim Burton, regista e mente creativa dello show, è ormai leggendario. 🔗 Leggi su 2anews.it

Mercoledì 3: iniziate le riprese della nuova stagione. Nel cast anche Winona Ryder

