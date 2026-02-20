Venezuela | Amnistia per 20 anni di crisi ora il futuro è nelle mani

Il Parlamento venezuelano ha approvato all’unanimità una legge di amnistia, cercando di chiudere vent’anni di crisi politica e sociale. Questa decisione nasce dalla volontà di favorire la riconciliazione e di permettere ai cittadini di superare le divisioni del passato. La legge riguarda decine di persone coinvolte in eventi dal 2002 al 2025, molte delle quali avevano subito condanne o rischiato il carcere. Ora, il governo spera di riaccendere il dialogo tra le diverse fazioni del paese.

Venezuela, Via Libera all'Amnistia: Un Passo Verso la Riconciliazione Nazionale?. Il Parlamento venezuelano ha approvato all'unanimità una legge di amnistia che mira a sanare le ferite del passato, offrendo una via legale per affrontare le conseguenze di eventi politici che hanno scosso il paese dal 2002 fino alla fine del 2025. La decisione, frutto di intense trattative tra governo e opposizione, rappresenta un tentativo di superare anni di profonda polarizzazione e instabilità, ma la sua reale efficacia dipenderà dalla volontà di tutte le parti di applicare la legge in modo equo e trasparente.