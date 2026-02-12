Addio Juve ora la vittoria è nelle loro mani | per Spalletti un duro colpo

La Juventus sta cambiando rotta sul mercato. La società punta a rinforzare la difesa, scegliendo soluzioni economiche o a parametro zero. Spalletti parla di un colpo duro, ma la squadra si prepara a mettere in atto le sue strategie per tornare competitiva.

La Juventus sta concentrando la strategia di mercato sul potenziamento della difesa, privilegiando soluzioni a costi contenuti o a parametro zero per mantenere equilibrio finanziario. L’obiettivo è rafforzare la linea arretrata in vista delle prossime sfide, ponendo l’attenzione sull’equilibrio tra reparto difensivo e il resto della squadra senza cedere a investimenti onerosi. Marcos Senesi, 28 anni, difensore argentino in forza al Bournemouth, è al centro delle discussioni tra le big europee in scadenza contrattuale. Il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno, aprendo una finestra interessante per un trasferimento a costo nullo o con costi contenuti.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Il mercato della Juventus si infiamma con un giocatore che, scivolato in fondo alle gerarchie di Spalletti, spinge per una cessione a gennaio.

L'allenatore e il suo team affrontano con fiducia il cammino della Juventus, interpretando la recente vittoria come un passo fondamentale per il riscatto e il rilancio del club.

La lite con Lotito e l'addio alla Lazio. Il trasferimento alla Juve, le vittorie ma un qualcosa che si spezza con Massimiliano Allegri. La delusione profonda e lo sfogo che arriva su ciò che sarebbe potuto essere e non è stato. Hernanes, ex calciatore oggi talent di facebook

