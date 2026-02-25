welfare day il 19 marzo in arrivo la iv edizione

Roma, 25 feb. (AdnkronosLabitalia) - Il 19 marzo è in arrivo la IV edizione del Welfare day, l'appuntamento dedicato al welfare development, in collaborazione con Pluxee Italia, azienda leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell'engagement dei dipendenti. Da quattro edizioni il Welfare day rappresenta un momento di confronto qualificato sui temi del well-being organizzativo, dell'integrazione dei benefit nella people strategy e delle politiche di engagement e inclusione lavorativa. Un'occasione per interrogarsi non solo sugli strumenti, ma sulla loro coerenza strategica e sull'impatto reale nelle organizzazioni. L'evento potrà essere seguito in Live Streaming su www.comunicazioneitaliana.tv a partire dalle 9:30 e si conferma un punto di riferimento per il settore. Ad aprire la giornata sarà il talk show 'Wellbeing & corporate strategy' dal titolo 'Il benessere come leva strategica: dalla teoria alla pratica aziendale'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

FareTurismo 2026, a Roma la XXV edizione dal 17 al 19 marzo: tre giorni per avvicinarsi al settore turisticoDal 17 al 19 marzo, a Roma, si terrà la XXV edizione di FareTurismo, l’evento dedicato a chi vuole entrare nel settore del turismo.

Nuovi bandi per giovani e enti del Terzo Settore in Toscana e Lombardia: 99 progetti finanziati fino a 5.000€ ciascuno. Agricoltura sostenibile, welfare di comunità, inclusione e lavoro dignitoso. Domande entro il 9 marzo 2026. cliclavoro.gov.it/news/t x.com

Riforma della disabilità: il Coordinamento welfare di Cisl e Fnp Cisl dei Laghi si è riunito a Como per approfondire contenuti e criticità di un cambiamento che sarà sperimentato sul territorio a partire da marzo. Tra i temi emersi, la necessità di un tavolo interistit - facebook.com facebook