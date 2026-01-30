FareTurismo 2026 a Roma la XXV edizione dal 17 al 19 marzo | tre giorni per avvicinarsi al settore turistico

Dal 17 al 19 marzo, a Roma, si terrà la XXV edizione di FareTurismo, l’evento dedicato a chi vuole entrare nel settore del turismo. L’Università Europea di Roma apre le sue porte per tre giorni di incontri, corsi e opportunità di networking. Un’occasione per scoprire le professioni del turismo e conoscere da vicino le aziende del settore.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione di studenti, docenti e dirigenti degli Istituti Tecnici, Professionali e degli ITS Academy. Per loro è previsto un programma pensato per mettere in contatto la scuola con la realtà del comparto turistico, valorizzando il collegamento tra formazione e impresa. L’evento è promosso con il sostegno di organizzazioni di categoria e realtà professionali del settore, che ne riconoscono il ruolo nella costruzione di un turismo orientato alla qualità. Al centro dell’iniziativa c’è l’idea che il dialogo tra scuola e impresa sia essenziale per far crescere competenze coerenti con le richieste del mercato.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su FareTurismo 2026

A Roma, è stato scoperto un alloggio turistico vicino al Vaticano che operava senza regolare licenza, risultando un vero e proprio “alloggio fantasma”.

Ultime notizie su FareTurismo 2026

