WEC Ferrari festeggia il Mondiale con i propri tifosi per le vie di Maranello

Ferrari celebra il successo nel FIA World Endurance Championship con i propri tifosi a Maranello. La vittoria nel Mondiale piloti e costruttori viene condivisa con gli appassionati, che si radunano per festeggiare questo importante traguardo. Un momento di gioia e orgoglio per la Scuderia e i suoi sostenitori, simbolo di passione e eccellenza nel motorsport.

© Oasport.it - WEC, Ferrari festeggia il Mondiale con i propri tifosi per le vie di Maranello Ferrari si prepara per festeggiare il Mondiale piloti e costruttori ottenuto nel FIA World Endurance Championship con i propri tifosi a Maranello. Giovedì 18 dicembre i piloti del team Ferrari – AF Corse incontreranno i dipendenti dell’azienda fondata nel 1947 prima di sfilare per le strade pubbliche. Il programma prevede una parata all’interno della sede della Ferrari, successivamente intorno alle alle ore 14.00 circa le auto passeranno sotto l’arco storico di Via Abetone Inferiore. A quel punto gli equipaggi transiteranno da via Enzo Ferrari e dopo aver attraversato la sede della Scuderia Ferrari approderanno in Via Gilles Villeneuve (nel comune di Fiorano Modenese) e in via Alfredo Dino Ferrari sino al Museo Ferrari di Maranello. Oasport.it A dream turned into history ?? WE ARE WORLD CHAMPIONS! WEC | Giovedì 18 dicembre festa e parata Ferrari a Maranello per i Mondiali - Il Cavallino Rampante è pronto a chiudere in grande stile un anno storico, con la sfilata delle 499P per le strade del paese modenese e sessione autografi coi piloti che hanno trionfato quest'anno a L ... it.motorsport.com

