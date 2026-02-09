La Cadillac si presenta in Bahrain, a Sakhir, per i primi test pre-stagionali 2026. La vettura, con una nuova livrea, ha fatto il suo debutto sul circuito prima di entrare ufficialmente in Formula 1. Le prove sono il primo passo di un progetto che punta a inserirsi nel mondo della massima categoria motoristica.

La prima Cadillac pronta a fare il suo ingresso ufficiale in Formula 1 ha mosso i primi passi in Bahrain, a Sakhir, in vista dei test pre-stagionali 2026. L’occasione è stata la giornata di riprese promozionali, sfruttando una finestra di pista disponibile prima delle tre giornate ufficiali, per presentare la livrea e accumulare i primi chilometri con la vettura affidata a una power unit Ferrari. La monoposto ha avuto l’intera giornata a disposizione su una pista ancora in allestimento per le prove. È stata testata in seguito all’esordio non ufficiale a Barcellona, durante lo Shakedown chiuso al pubblico, con Bottas e Perez al volante per maturare familiarità con la vettura. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cadillac debutta in Bahrain con la nuova livrea durante il filming

Cadillac sorprende tutti con una livrea asimmetrica per il suo debutto in Formula 1.

Durante il World Economic Forum di Davos, il presidente degli Stati Uniti ha fatto il suo debutto pubblico con una Cadillac Escalade blindata, simbolo di sicurezza e prestigio.

