Carnival Party al Vulcano Buono | il 17 febbraio una giornata di festa gratuita tra musica e spettacolo

Il 17 febbraio il Vulcano Buono di Nola si trasforma in un grande palcoscenico di festa. Arrivano musica, spettacoli e tanto divertimento, tutto gratuito. L’evento di Carnevale è aperto a tutti: famiglie, bambini e giovani. Una giornata di allegria per trascorrere il weekend in modo diverso, senza spendere un euro.

Il 17 febbraio il Vulcano Buono di Nola ospiterà il Carnival Party, un grande evento di Carnevale a ingresso gratuito, aperto a famiglie, giovani e bambini. L’iniziativa è organizzata da Tentation Carnevale e promette una giornata ricca di animazione, spettacoli e ospiti di rilievo del panorama.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Vulcano Buono Al Vulcano Buono dal 3 al 6 gennaio la Grande Festa della Befana Dal 3 al 6 gennaio, il Vulcano Buono ospita la Grande Festa della Befana, un evento dedicato alle famiglie e ai visitatori. Jambo Carnival Party, la festa più giocosa dell'anno a pochi passi da Caserta A pochi chilometri da Caserta, si accendono i festeggiamenti di Carnevale con il Jambo Carnival Party. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Domenica 15 Febbraio ! CARNIVAL PARTY Dalle 18:30 fino a tardi FREE ENTRY Piazza San Marco, Monselice (PD) - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.