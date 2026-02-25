Doppio premio ai Luxlife Awards per il Festival Teatro Romano Volterra a coronamento di un ' anno d' oro'

Un nuovo e prestigioso traguardo internazionale accende i riflettori sul Festival Internazionale Teatro Romano Volterra, fondato e diretto da Simon Domenico Migliorini. Per il secondo anno consecutivo, la manifestazione ha trionfato nel Regno Unito ai Creative and Visual Arts Awards (promossi dalla rivista britannica LUXlife), aggiudicandosi il titolo di "Leading Theatre Production Organisation 2025 - Italy". A questo si aggiunge quest'anno un'assegnazione speciale e di altissimo valore strategico: il “Cultural Heritage Performance Excellence Award 2025”. Come si legge nelle motivazioni ufficiali diffuse da LUXlife, il riconoscimento celebra l'eccellenza globale di chi utilizza il potere delle arti visive e performative per «innescare il cambiamento e avvicinare le persone». 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche:

TeleClubItalia Awards 2026: al teatro Cimarosa di Aversa torna il Premio “La Mela d’Oro”

Il Premio Bianca d’Aponte vince “La Mela d’Oro” ai Teleclub Awards 2026 nella sezione Cultura