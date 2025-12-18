Due prestigiosi premi internazionali si aggiungono al successo della fotografa lughese Giorgia Corniola, affinando il prestigio di Tagg Photography e Giorgia Corniola Ritratti Creativi di via Ruffilli a Lugo. Il riconoscimento continuo testimonia l’eccellenza artistica e professionale della talentuosa artista, consolidando la sua posizione nel panorama della fotografia creativa. Un traguardo che arricchisce una carriera già ricca di successi e riconoscimenti di livello mondiale.

© Ilrestodelcarlino.it - Due premi internazionali per la fotografa lughese Giorgia Corniola

I premi continuano ad accumularsi nella sede di studio Tagg Photography e Giorgia Corniola Ritratti Creativi di via Ruffilli a Lugo, tanto che alcuni non sono stati neppure ritirati. "Non abbiamo più posto nella bacheca" confessa la fotografa lughese Giorgia Corniola, da qualche mese presidente della categoria fotografi e videografi della Cna provinciale di Ravenna. Gli ultimi, in ordine di consegna, sono due riconoscimenti internazionali. Due settimane fa Giorgia Corniola è salita sul primo gradino del podio del concorso organizzato dalla più antica associazione fotografica professionale del mondo fondata nel 1901, ’The Bipp British Institute of Professional Photography’ da tempo punto di riferimento di eccellenza e integrità nel mondo della fotografia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

