Volley serie A1 Eleonora Fersino miglior ricevitrice del campionato

Eleonora Fersino si conferma una certezza per il campionato femminile di pallavolo di serie A-1, attualmente il più competitivo al mondo, che domenica 22 febbraio ha visto chiudersi la regular season. Fersino, libero classe 2000 della Vero Volley Milano, nata e cresciuta a Chioggia, è - in base alle statistiche, elaborate da Volley News - la miglior ricevitrice del torneo, fin qui: 43,9% di ricezioni perfette (cioè quelle, per chi segue meno il volley, che mettono in condizione il palleggiatore di poter giocare il pallone al meglio), per distacco la migliore. Un'ottima notizia per la sua squadra, che da domenica 1 marzo affronterà i play off con ambizioni da scudetto (parte terza, contro una sempre favoritissima Imoco Conegliano), per lei stessa, e per la nazionale. A Fersino, che si sta dimostrando una dei liberi più talentuosi di questa generazione a livello internazionale, spetterà infatti il compito di raccogliere l'eredità pesante di Monica De Gennaro, ritiratasi dalla nazionale dopo il mondiale (vinto) del 2025. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

LIVE Milano-Scandicci 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e Fersino trascinano le lombarde al successo, turn-over per GaspariEgonu e Fersino hanno guidato le lombarde a una vittoria netta contro Scandicci, grazie a un attacco efficace e a un muro solido.

Le migliori giocatrici della regular season di Serie A1: Egonu, Fersino e AntropovaEgonu, Fersino e Antropova dominano le classifiche individuali della regular season 2025-2026 di Serie A1.

Volley Mercato: Eleonora Fersino da Novara a MilanoMONZA-La Numia Vero Volley Milano avrà un nuovo libero per la stagione 2025/2026: da Novara arriva Eleonora Fersino, veneta classe 2000 è ora pronta a vivere l'annata a Milano tra Serie A1, Supercoppa ... corrieredellosport.it

Volley Mercato: il nuovo libero di Milano è Eleonora FersinoMONZA-Eleonora Fersino lascia la Igor Gorgonzola Novara dopo quattro stagioni e si lega per il prossimo campionato alla Numia Milano. La venticinquenne di Chioggia, punto fermo della nazionale di ... tuttosport.com