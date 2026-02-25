Voilà Elettra Lamborghini sbotta a Sanremo | Basta festini

Altro che ballare e stare svegli con la televisione accesa fino all’alba, proprio come canta in Voilà. Al Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini vuole dormire. In gara nella 76esima edizione della kermesse canora, con una performance tutta piume e autotune, la cantante (si fa per dire) bolognese tradisce in parte se stessa, lamentandosi per la musica troppo alta in riviera fino a tarda ora. Porca Troya, fate abbassare la musica ai festini di fianco agli hotel dove alloggiano i cantanti. Vi prego, la musica è devastante! Siamo tutti stanchi morti, ma così è impossibile dormire, vi giuro lamenta Elettra via social. E pensare che nel suo brano ( qui testo e significato ), dove cita tra l’altro Ballando con le Stelle e Raffaella Carrà, uno degli inviti più incisivi è il celebre verso Nessun dorma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

