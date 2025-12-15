Sanremo 2026 Elettra Lamborghini in gara con Voilà

Elettra Lamborghini partecipa come concorrente al Festival di Sanremo 2026 con il brano

Elettra Lamborghini è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano dal titolo Voilà. Elettra Lamborghini è tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 che si terrà dal 24 al 28 febbraio con Voilà. Dotata di grande carisma, ha accumulato oltre 2 miliardi e mezzo di stream totali con la sua musica, 15 dischi di Platino, 3 dischi d’Oro e mezzo miliardo di visualizzazioni con i suoi videoclip. Tra le poche donne dello spettacolo che possono vantare una statua di cera nel famoso museo di Madame Tussauds (nel suo caso quello di Amsterdam), Elettra mescola sapientemente ritmi e generi diversi, musica latin e brani catchy di stampo squisitamente pop, in grado di portare ovunque il buon umore, caratteristica che la contraddistingue anche nella vita reale. Spettacolo.eu

Elettra Lamborghini presenta Voilà

