Vogliamo potere ovunque non solo in casa Abbiamo paura di uscire e essere stuprate questa non è parità di genere | scontro tra Bambole di Pezza e il giornalista a Sanremo

Tra le prime polemiche del Festival di Sanremo 2026 se ne segnala una avvenuta in sala stampa. Prima dell’avvio della kermesse, le Bambole di Pezza hanno incontrato i giornalisti, e durante la conferenza si è acceso il dibattito sulla questione parità di genere. “ Non è una società patriarcale la nostra, la parità c’è ” ha osservato un cronista. “Vogliamo dire un luogo comune? Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna, a casa mia comanda mia moglie” ha continuato, e ancora, sempre rivolto alle componenti del gruppo: “In tutte le case vi sfido a dire che se avete un compagno non comandate voi, dai”. La replica delle Bambole di Pezza. A quel punto le Bambole di Pezza hanno risposto con un certo piglio: “ Noi non vogliamo potere in casa, vogliamo il potere ovunque “. Parole che hanno fatto scattare gli applausi dei presenti. “Il potere ce l’avete anche fuori casa” ha obiettato ancora il giornalista, ma le cantanti hanno tenuto il punto: “ Abbiamo paura di uscire di casa, essere uccise e stuprate, questa non è parità “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Le Bambole di Pezza in vista di Sanremo 2026: «Orgogliose di essere la prima girl band al Festival»Le Bambole di Pezza annunciano di essere pronte a partecipare a Sanremo 2026, affermando di essere la prima girl band nella storia del Festival.

Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: “Punk? Estreme? Siamo solo donne libere. Che amano aiutarsi”Le Bambole di Pezza hanno annunciato la loro partecipazione a Sanremo 2026, portando con sé un messaggio di libertà femminile.

Temi più discussi: Sanremo 2026, scontro tra Bambole di pezza e sala stampa: Non vogliamo potere in casa, ma ovunque; Bambole di Pezza, la scossa rock di Sanremo; Carcere e potere distorto, l’appello della Garante Giovanna Russo: Senza verità non c’è giustizia; 76° Festival di Sanremo, le Bambole di Pezza e il loro manifesto femminista: Non vogliamo il potere in casa, lo vogliamo ovunque.

Sanremo 2026, scontro tra Bambole di pezza e sala stampa: «Non vogliamo potere in casa, ma ovunque»Non è Sanremo senza polemiche. Già prima che il sipario si alzi, la kermesse sembra già essere entrata nel vivo. Durante la conferenza stampa il gruppo Bambole di Pezza ... leggo.it

Dietro le sbarre in Calabria, la verità del potere: l’appello della Garante Giovanna RussoIl carcere non è un luogo neutro, ma un teatro dove il potere legittimo dello Stato sfida costantemente le gerarchie clandestine e l'intimidazione mafiosa. cosenzapost.it

Quinto Potere. . Sonia e Slavcho, accusatori fanno dietrofront: "Niente confronti e denunce. Non vogliamo problemi" - facebook.com facebook

"In questo dibattito ognuno ha i suoi testimonial, tutti rispettabili. Nel contenuto vorrei sapere da dove traggono la conclusione che vogliamo limitare l'autonomia della #magistratura o sottoporlo al potere esecutivo". Così il ministro della #Giustizia, #CarloN x.com