Le Bambole di Pezza in vista di Sanremo 2026 | Orgogliose di essere la prima girl band al Festival

Le Bambole di Pezza annunciano di essere pronte a partecipare a Sanremo 2026, affermando di essere la prima girl band nella storia del Festival. La band, composta da quattro giovani musiciste, si sente felice di rappresentare un nuovo genere e di portare un sound fresco sul palco dell’Ariston. Durante un’intervista, hanno spiegato di aver lavorato duramente negli ultimi mesi per preparare il loro brano, che punta a sorprendere il pubblico e la giuria.
Ecco cosa hanno raccontato le Bambole di Pezza in vista del loro debutto in gara al Festival di Sanremo 2026. Le Bambole di Pezza sono pronte per fare il proprio esordio in gara al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me e nell’incontro con la stampa a cui abbiamo presso parte, raccontano il suo significato: « Il brano parla dell’invito a restare insieme nei momenti difficili. Siamo l’unico gruppo in gara, la canzone racchiude il sentimento di sorellanza e speriamo sia da esempio per chi sta lottando per portare a compimento un progetto, siamo orgogliose di essere la prima girl band sul palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Le Bambole di Pezza sono una band italiana formata interamente da donne, nata a Milano.
Le Bambole di Pezza a Sanremo 2026: «Ci siamo scelte come sorelle di vita, in una società che immagina le donne sempre in competizione tra loro. Al Festival speriamo di ...Il gruppo pop-punk milanese è la prima formazione tutta al femminile della storia dell'Ariston. «Il problema è l'assenza di modelli, alla bambine si dice che suonare certi strumenti è da maschi».
Dal punk al Quirinale, il salto mortale delle Bambole di pezza. Chi l'avrebbe mai detto?Saranno in gara al Festival di Sanremo con la canzone Resta con me e con gli altri colleghi in partenza per l'Ariston sono state al Quirinale su invito del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
