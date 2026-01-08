Il boss del Newcastle Howe fatica a riassumere la vittoria classica

Il Newcastle ha conquistato tre vittorie in rimonta, tutte arrivate al 102° minuto, sotto la guida di Howe. Un risultato che testimonia la tenacia della squadra e la capacità di reagire nei momenti cruciali. Questa serie di successi mette in evidenza la determinazione del club, anche se il tecnico fatica a definire questi incontri come vittorie “classiche” o di facile gestione.

Il Newcastle è riuscito a vincere tre volte in rimonta al 102esimo minuto. Eddie Howe ha faticato a descrivere a parole l'emozionante vittoria per 4-3 del Newcastle United sul Leeds United dopo aver visto la sua squadra rimontare tre volte e prevalere al St James' Park. È stata una notte emozionante a Tyneside dopo la notizia che all'amato ex manager Kevin Keegan è stato diagnosticato un cancro. I tifosi hanno cantato il suo nome per tutta la partita, il che si è rivelato il tipo di incontro sottosopra che gli "Entertainers" di Keegan spesso producevano negli anni '90, con un'elevata qualità offensiva e una solidità difensiva al primo posto.

