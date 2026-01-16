Napoli Nascosta Speciale Girolamini | tour esoterico nel centro antico con visita alla Chiesa dei Girolamini

Da napolitoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri Napoli nascosta con il tour speciale nei Girolamini, nel cuore del centro antico. Organizzato dall'Associazione culturale De Rebus Neapolis, questa visita guidata permette di esplorare uno dei principali tesori architettonici e storico-religiosi della città, la Chiesa dei Girolamini. Un’occasione per conoscere un patrimonio meno conosciuto ma ricco di storia e spiritualità, perfetta per chi desidera approfondire le radici di Napoli.

L'Associazione culturale De Rebus Neapolis organizza un tour con visita alla Chiesa dei Girolamini. Uno tra i gioielli del centro antico di Napoli, la chiesa dei Girolamini, detta anche domus Aurea. Il tour Napoli Nascosta Edizione Speciale in quanto la visita si concluderà proprio all' interno. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Libri rubati alla biblioteca Girolamini, pene ridotte in appello

Leggi anche: I Girolamini come non li hai mai visti

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Napoli, droga dalla Spagna nascosta nelle zucche: il tracciamento tramite GPS - Era una 43enne spagnola, Sonia Perez Alcaraz, per la quale è stato emanato un mandato di arresto europeo, a organizzare la spedizione della droga che dalla penisola iberica nascosta in un carico di ... ilmattino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.