Napoli Nascosta Speciale Girolamini | tour esoterico nel centro antico con visita alla Chiesa dei Girolamini
Scopri Napoli nascosta con il tour speciale nei Girolamini, nel cuore del centro antico. Organizzato dall'Associazione culturale De Rebus Neapolis, questa visita guidata permette di esplorare uno dei principali tesori architettonici e storico-religiosi della città, la Chiesa dei Girolamini. Un’occasione per conoscere un patrimonio meno conosciuto ma ricco di storia e spiritualità, perfetta per chi desidera approfondire le radici di Napoli.
L'Associazione culturale De Rebus Neapolis organizza un tour con visita alla Chiesa dei Girolamini. Uno tra i gioielli del centro antico di Napoli, la chiesa dei Girolamini, detta anche domus Aurea. Il tour Napoli Nascosta Edizione Speciale in quanto la visita si concluderà proprio all' interno. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
