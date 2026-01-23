Napoli verso la riapertura della Biblioteca dei Girolamini
La Biblioteca dei Girolamini, situata nel Complesso Monumentale di via Duomo a Napoli, si prepara alla riapertura prevista per questa primavera. Dopo un periodo di chiusura, l'istituto sarà nuovamente accessibile ai visitatori e agli studiosi, offrendo l'opportunità di consultare un patrimonio bibliografico di valore storico e culturale. La riapertura rappresenta un passo importante per la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale napoletano.
La storica biblioteca del Complesso Monumentale dei Girolamini a via Duomo dovrebbe riaprire al pubblico in primavera. La storia della Biblioteca e del Complesso dei Girolamini. È prevista per la prossima primavera la riapertura della Biblioteca Statale Oratoriana dei Girolamini, una delle più antiche istituzioni pubbliche di Napoli, con una raccolta libraria di circa 159.700 volumi manoscritti e stampati. L’antica biblioteca situata nel centro storico di Napoli è parte del più ampio complesso religioso fondato nel 1586 da un piccolo gruppo (composto da Antonio Talpa, Francesco Maria Tarugi e Giovenale Ancina) di sacerdoti provenienti da Roma dove, pochi anni prima, si erano raccolti insieme ad altri intorno alla figura di San Filippo Neri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Napoli Nascosta Speciale Girolamini: tour esoterico nel centro antico con visita alla Chiesa dei Girolamini
