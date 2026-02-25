Vlahovic Juve | il serbo ha messo in standby ogni richiesta e i bianconeri si sono resi conto di questo Cosa sta succedendo

Vlahovic ha deciso di mettere in pausa tutte le richieste di trasferimento, causando un certo disagio alla Juventus. La sua scelta deriva da una delusione legata alle recenti trattative, che ha spinto il giocatore a riflettere sul suo futuro. I dirigenti bianconeri si sono resi conto della situazione e cercano di capire come procedere. La situazione resta incerta e si attendono sviluppi nelle prossime settimane.

Vlahovic Juve: il centravanti ha messo in standby ogni richiesta e i bianconeri si sono resi conto di questa cosa. Cosa sta succedendo. La Juve si prepara ad affrontare un momento cruciale. Secondo quanto riportato nell’analisi di Tuttosport, l’attenzione è rivolta alla situazione di Dusan Vlahovic. Oltre al suo imminente rientro in campo e al ritorno in gruppo previsto la prossima settimana, il giocatore si prepara a giocare una partita altrettanto importante: quella legata al rinnovo di contratto. Si tratta di un punto interrogativo che si trascina da troppo tempo e necessita di una soluzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Milan, novità sul futuro del centravanti serbo: confermato l’interesse rossonero. Cosa sta succedendoIl futuro di Dusan Vlahovic al Milan sembra ancora aperto.

Vlahovic Juve, il centravanti serbo non vuole lasciare i bianconeri: previsto un incontro nei prossimi giorni tra società e procuratore. Cosa filtraDusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha deciso di restare in bianconero, nonostante le voci di mercato.

Vlahovic si (ri)prende la Juve, 2 gol in 2 partite. Giusto rimanere in bianconero #vlahovic

Rientro Vlahovic: il recupero del serbo procede bene, nel mirino Roma – Juventus!Ecco le ultime in merito alle condizioni di Vlahovic: il serbo si sta allenando bene e nel mirino c'è il rientro per Roma - Juventus ... generationsport.it

Vlahovic, non è finita: presto l’incontro per il futuro. Rinnovo ancora possibile, quanto può offrire la Juventus al centravanti serboVlahovic, non è finita: presto l’incontro per il futuro. Rinnovo ancora possibile, quanto può offrire la Juventus al centravanti serbo La storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic non è ancora giunta ai ... juventusnews24.com

Nessuno vuole Vlahovic, si riapre la pista Juve! Le sirene di qualche giorno fa si trasformeranno presto in un incontro. Vero. Formale. Concreto. Perché no, non è finita la storia tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Per il momento, infatti, non sono arrivate propost - facebook.com facebook

