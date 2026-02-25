vivendi acquisisce la maggioranza di lucky red

Affare tramite la controllata StudioCanal: al cofondatore Andrea Occhipinti resta il 49 per cento della società di distribuzione e produzione cinematografica. StudioCanal, nel dettaglio, ha acquisito per 26,6 milioni di euro un 40 per cento che finora apparteneva a Occhipinti e l’11 per cento che era in mano ai due soci di minoranza Valerio Scarinci e Stefano Massenzi, i quali escono così di scena. Occhipinti, che resta col il 49 per cento delle azioni, manterrà la propria posizione operativa all’interno di Lucky Red, che nel 2025 ha raggiunto quasi 24 milioni di euro di ricavi dalla distribuzione di film, principalmente d’autore. Vivendi, che in Italia possiede già una partecipazione in Mediaset e Telecom, sottolinea che l’operazione non influirà sulle attività di Lucky Red. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

