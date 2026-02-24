Lucky Red diventa francese | Vivendi ora ha la maggioranza assoluta della società italiana
Lucky Red cambia proprietà: Vivendi ha acquistato il 51% della società italiana, portando il colosso francese a controllare la maggioranza. La transazione, del valore di 26,6 milioni di euro, ha permesso a Vivendi di rafforzare la sua presenza nel settore cinematografico europeo. La società italiana, nota per le sue distribuzioni e produzioni, ora si trova sotto la guida del gruppo francese. La decisione influisce sulla futura strategia dell’azienda.
In un'operazione da 26,6 milioni di euro, il colosso francese Vivendi avrebbe acquisito il 51% del capitale sociale della società fondata da Andrea Occhipinti. Una delle eccellenze italiane, la compagnia di produzione e distribuzione Lucky Red, "diventa francese". In un'operazione da 26,6 milioni di euro il colosso transalpino Vivendi è diventato azionista di maggioranza acquisendo il 51% del capitale sociale. Andrea Occhipinti, fondatore e socio di Lucky Red tramite la holding Keyek (detentrice dell'89%), ha ceduto il 40% delle proprie quote, conservando per sé il 49% che gli garantisce comunque di conservare la sua posizione di primo piano nell'azienda.
