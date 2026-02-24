Vivendi ha comprato il 51% di Lucky Red per 26,6 milioni di euro

Vivendi ha acquisito il 51% di Lucky Red per 26,6 milioni di euro, motivata dall’interesse di espandere la propria attività nel settore cinematografico italiano. La società francese punta a consolidare la propria posizione nel mercato europeo, puntando sui film italiani e sulle produzioni indipendenti. Questa operazione permette a Vivendi di entrare direttamente nel mondo del cinema italiano, rafforzando la sua strategia di crescita nel comparto audiovisivo. La mossa cambia gli equilibri nel settore.

La maggioranza dell'azienda di produzione cinematografica italiana passa ai francesi. Il fondatore Andrea Occhipinti resta con il 49% delle azioni Vivendi rafforza la sua presenza nel settore audiovisivo europeo, mettendo un piede nel cinema italiano. Il gruppo francese guidato da Vincent Bolloré, imprenditore e produttore televisivo miliardario, attraverso la controllata StudioCanal ha acquisito per 26,6 milioni di euro il 51% delle azioni di Lucky Red, fra cui un 40% che prima apparteneva al suo fondatore, Andrea Occhipinti (il restante 11% delle azioni era di proprietà dei due soci di minoranza).

Lucky Red diventa francese: Vivendi ora ha la maggioranza assoluta della società italianaLucky Red cambia proprietà: Vivendi ha acquistato il 51% della società italiana, portando il colosso francese a controllare la maggioranza.

Lega Serie A Fantacalcio: comprato il 51%, affare monstre da 40 milioni di euro! Tutti i dettagli del nuovo businessLa Lega Serie A Fantacalcio ha acquistato il 51% delle azioni, portando a casa un affare da 40 milioni di euro, dopo mesi di trattative intense.

L'acquisizione del 51% di Lucky Red da parte di Vivendi invita a fare l'ennesima riflessione sullo stato del cinema italiano. Nessun allarmismo o pessimismo cieco: quella fase è passata da un pezzo. Però è evidente che ormai sono veramente poche le realtà i - facebook.com facebook