Arresto poliziotto Carmelo Cinturrino Procura Milano | Emersi da subito elementi contraddittori Salvini | Non degno della divisa

La Procura di Milano ha disposto il fermo di Carmelo Cinturrino, un poliziotto sospettato di aver ucciso un uomo, dopo aver riscontrato subito elementi contraddittori nelle sue versioni. La decisione si basa sul rischio di fuga e sulla gravità delle accuse. Salvini ha commentato criticamente la notizia, definendo inadeguata la condotta dell’agente. La vicenda si concentra ora sulle indagini e sui dettagli emersi durante le prime verifiche.

In una nota, la Procura di Milano comunica che la Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto (alla base il pericolo di fuga) nei confronti di Carmelo Cinturrino "gravemente indiziato del reato di omicidio volontario ai danni di Mansouri Abderrahim". Domani mattina.